布列松難得的個人照，現為北美館館藏。（北美館提供）

《布列松在中國》策展人蘇盈龍（左）與米榭勒．費佐解說其作品特色。（李怡芸攝）

將報導攝影展示出截然不同的視野，知名攝影師亨利．卡蒂耶-布列松曾於1948至1949年，在國民黨即將退守，爆發金圓券之亂的中國，意外地待了10個月並記錄了諸多重要的歷史片刻，他這一系列照片首次最全面、完整的呈現《布列松在中國》，20日起在台北市立美術館展出，並可望成為全球巡展的首站。

北美館館長林平表示，《布列松在中國》對台灣而言是遲了60年的展，既是對攝影美學的一次探討，亦是台灣祖輩走過的時代，對台灣自我認同的歷史補遺，是充滿記憶、好奇、想望與思辨的一次展出；而北美館迄今與布列松共有過3次合作，館藏有其第二任妻子瑪汀．芙朗克為其拍攝的肖像，難得地記錄下不再繼續攝影後，專心致力於素描繪畫的布列松，並在此次展覽一併呈現。

共同策展的米榭勒．費佐與蘇盈龍指出， 1954年出版的《從一個中國到另一個中國》一書，其中收錄了布列松當時在中國拍攝的照片，兩人認為這樣在當時受到矚目的作品，卻不可思議地在近60年來再沒有做過詮釋或展示，兩人的遊說提案下，布列松基金會此次提供了約170張照片，另有布列松當時自己對每卷膠卷的註記、寫給家人的書信等，是了解當時的中國，以及布列松當時在中國的一次最全面的展示。

當年被視為布列松在中國所拍攝的代表作，受到國際雜誌大量刊載，1948年12月23日的一張上海金圓券風暴照，布列松捕捉到混亂推擠，擠兌人群身體重疊交錯，眼神驚慌的瞬間。兩位策展人透露，這張照片實為「多出來」的意外驚喜，傳統膠卷36張外，他忍不住按下的快門，留下了這第37張底片，而為每卷膠卷註記拍攝內容才寄出的布列松，也就並沒有為這一張底片留下註記。此次展出，包括當時的底片、註記均完整可見。

蘇盈龍指出，布列松於1947年正進行自己的亞洲之行，受委託而到中國，且原先預計在北平待2周，卻意外停留了10個月，也因他攝影的特色在於關注人而非事件，因此作品中的人物視線往往充滿張力並帶動了觀者的想像，如搶兌金圓券的人群中，一名受傷青年的眼神；等待發放米的兒童的眼神；在杭州寺廟中信眾的神情等，他的一系列作品也改變了報導攝影的面貌。

(旺報 )