屏東縣勞動大學19日開學，開設26門相關課程，報名人數十分踴躍。（潘建志攝）

屏東縣政府首度開辦勞動大學，針對勞工職能、技術、證照等需求開設26門相關課程，除了應用課程外，也有休閒運動課程，內容十分豐富，包括堆高機、起重機、無人機操等熱門課程，報名人數踴躍，部分課程還得加班因應。

19日舉行開學典禮，縣長潘孟安表示，縣府開辦農業大學已第6屆，成功吸引許多青農返鄉創業，成效良好，因此決定今年開設勞動大學，委請屏科大規畫相關課程，希望提供勞動者專長技術，解決企業勞動力不足問題。

課程除了堆高機、起重機、素食中餐烹調、廢棄物處理等證照課程，協助勞工取得證照；還有無人機操作、室內配線、果蔬加工、養蜂等實務課程，幫助勞工學習更多技能；另外還有生活及休閒娛樂課程，像空手道、花藝、皮革雕刻等，讓勞工放鬆身心，多元豐富。

其中堆高機課程因有利求職，報名人數爆滿，考慮加班。負責課程的內埔農工農機科主任李明錡說，堆高機運用範圍非常廣，陸海空、農林漁牧都需要，每年檢定報考人數都是重機械操作職類第一名，平均薪資約3萬。

目前已有553人報名，受疫情影響部分課程延後開課，尚有名額，歡迎年滿15歲設籍或工作於屏東縣的勞動朋友報名參加，相關資訊可上臉書搜尋屏東縣勞動大學。

(中時 )