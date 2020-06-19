韋禮安在Yahoo TV《佼心食堂》自創貓拳搶食萌翻天！（Yahoo TV提供）

韋禮安今上《佼心食堂》宣傳新專輯《Sounds of My Life》。「吃貨」韋禮安為了和主持人黃子佼搶食對決「貓拳」，學貓舔嘴、招財、打哈欠，萌翻全場。出道11年來更首次在節目中展現模仿才華，公開模仿吳宗憲、周星馳，甚至還搞笑扮演卡通人物蠟筆小新、海綿寶寶，偶像包袱拋一邊，直接被黃子佼嗆「很宅」！ 粉絲節目上熱情告白，黃子佼趁機偷問「要不要嫁？」讓韋禮安差點招架不住，急喊「修蛋幾勒」！

韋禮安為爭奪美食，以愛貓習性為靈感，即席自創「貓拳」，模仿貓咪舔嘴、招財、打哈欠等動作和黃子佼對決，萌翻全場。家中已有三隻愛貓的韋禮安，在養貓前就開始鑽研各類貓科普的相關書籍和節目，只為了解貓咪各種動作代表的意思。

號稱「吃貨」的韋禮安因為胃潰瘍觸發料理魂，半夜最愛狂刷料理教學影片，學習如何自製營養又好吃的美食。韋禮安還透露，自己怕萬一哪一天需要演戲，又討厭做事情半調子，因此曾去上過表演課，希望先做足準備，也對舞台表演互動有很大幫助，讓佼哥不禁大讚他真的是「認真魔人」！

被工作人員出賣私下模仿過吳宗憲，黃子佼抓住機會邀請韋禮安現場模仿憲哥高唱「三暝三日」以及主持節目的經典台詞！模仿憲哥不夠，韋禮安丟下偶像包袱，模仿周星馳御用配音員的聲線，連海綿寶寶、蠟筆小新模仿也來者不拒！讓黃子佼笑翻「學這個幹嘛？很宅耶」。

(中時 )