鑄件大廠永冠-KY去年因風電需求旺，EPS回升至1.54元，今（19）日股東會承認去年財報及營業報告書，決議每股配發現金股利0.50元。寶佳集團去年第四季起持續加碼投資永冠，五月底持股比重達18.14％，今日股東會取得1席董事。但備受各方矚目的私募案卻未通過。

永冠去年因全球風電產業景氣持續活絡，風電客戶需求殷切，抵銷產業機械及注塑機客戶訂單因中美貿易戰而衰退部分，去年銷售台數回升至16.4萬噸，合併營收近79.0億元，去年轉虧為盈，本期淨利1.64億元，EPS回升至1.54元，會中通過每股配發現金股利0.50元。

永冠董事長張賢銘指出，2020年永冠集團依據全球經濟狀況、產業經營環境變化、市場供需和競爭狀況、全球新舊客戶產業業務開發進展及自有產能等諸多因素，2020年出貨目標為19.6萬噸。因應全球離岸風電建設將迎來新一輪成長趨勢，台中港生產基地將是永冠集團重點發展計畫，除生產大型離岸風電鑄件外，也會增加產業機械及注塑機產能，預計2020年動工，2022年投產。為了開拓新市場，同時因應泰國政府新出台的招商優惠政策，2021年將啟動泰國廠生產基地及建廠計畫，建廠時間預計兩年。

永冠配合西門子歌美颯及三菱重工維特斯兩風機廠國產化政策，計畫斥資新台幣50億餘元，在台中港區租地設組裝廠，為籌措經費，董事會向股東會提出私募普通股2千萬股為上限、無擔保可轉換公司債15億元。出乎外界意料，寶佳集團及其他股東似乎認為，私募案可能影響大小股東的權益，投下反對票，並未通過。

(工商 )