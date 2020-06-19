民視娛樂網路節目《娛樂超skr》本週播出「台語字彙王趴2」，經過上一次霍正奇獲得台語智慧王寶座後，第二輪包括王燦、蘇晏霈、張家瑋、王凱、黃文星、李又汝、王宥謙等人來挑戰，上回王瞳點名的潘柏希來到節目中，還對自己台語非常有自信，直誇有90分，令旁人跌破眼鏡，主持人阿甘馬上說「勇氣是梁靜茹給你的嗎？」，而蘇晏霈聽聞直呼「太不要臉了！」

王凱說拍戲拍到一半被抓出來參加比賽，真的非常緊張，連劇本還拿在手上遲遲不敢鬆懈。他說因為每一次《娛樂超skr》訪完心情都會太嗨，就怕台詞跟著一起飛到外太空，忘光光。蘇晏霈說這一次台語題目比上一次還深奧，因為不是平常會用的用語，還好自己沒有像潘柏希一樣，一開始太有把握說自己程度有90分，不然就更糗了。

而題目中最艱難的竟然是「蠶寶寶」及「草莓」，讓全部演員都槓龜，其中黃文星說自己住鄉下，鄉下沒有種草莓，怎麼會台語發音啦，讓主持人阿甘忍不住回嘴說「這是不會的藉口嗎！」，主持人跟來賓一來一往的對話，火花四射，讓人不難看出彼此的好感情。張家瑋說台語真的很深奧，年輕人要好好的學，不然以後失傳了就糟糕了。更多精彩內容就鎖定每週五中午12:00，《娛樂超skr》。

黃文星參加《娛樂超skr》台語字彙王單元非常緊張，直說製作單位題目太難。（民視提供）

蘇晏霈參加「台語字彙王」單元聽到潘柏希台語自評90分，直說不要臉。（民視提供）

王凱說參加《娛樂超skr》情緒都很嗨，但怕台詞也跟著飛到外太空。（民視提供）

張家瑋參加《娛樂超skr》答題過程不時唱歌又熱舞 讓主持人小路及阿甘說第一次來賓比主持人還吵。（民視提供）

李又汝表示「台語字彙王」單元太難，忍不住摸頭懊惱。（民視提供）

王燦參加《娛樂超skr》逗樂全場。（民視提供）

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