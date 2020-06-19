富邦悍將積極補強球隊戰力，球團今日證實已和墨西哥籍投手班維洛（Manny Banuelos）簽下合約，並於上周向中華職棒聯盟正式遞交申請表。此外洋投包林傑在2月春訓時就受傷，3月檢查蹠骨骨裂，今日傳出原骨折處再度裂開，不斷受傷恐怕要領機票回家鄉了。

29歲的左投班維洛具有12年美國職棒經歷，曾先後效力於於亞特蘭大勇士隊與芝加哥白襪隊，且近年均在3A層級以上球隊出賽。2018年擔任道奇隊3A先發輪值，主投108.2局送出127次三振並拿下9勝。2019年在MLB出賽16場，50.2局拿下3勝。

班維洛預計本月底來台，完成14天的隔離程序後，再正式向球隊報到投入訓練。今日賽前總教練洪一中也說，其實球團一直在積極找新洋將，不過由於疫情因素，選手有疑慮也要顧及許多條件，且來台之後還要14天隔離，即使要登板可能也要到下半季才有機會。

而包林傑於2月春訓初期受傷，經檢查為腳部輕微扭傷，評估3月底即可正常出賽。3月8日起包林傑如預期開始隨隊練習，3月11日首次牛棚後腳部再度感到不適，3月19日檢查後發現腳趾第二蹠骨骨裂，球隊已於4、5月安排就診及復健治療。

經過約2個月左右的休養後，5月底經醫生X光評估後結構正常，並經過2次牛棚與守備練習後於二軍出賽，惟本月2日賽中守備時前足因承受壓力，原骨折處再度裂開，故目前仍持續進行復健中。包林傑目前僅在二軍出賽過1場，投4局無失分。

(中時 )