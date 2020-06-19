全台夜景勝地，陽明山名列前茅，當地除文化大學後山，位於平菁街的一處靜謐山谷最近亦驚現燈海美景，不計其數的燈座依山勢而立，每當夜幕低垂，橘紅色燈火遍佈山野，絢爛奪目!原來是陽明山姜太公道場為祈求新冠疫情早日平息，於七星山道家文化園區舉辦祈福除瘟大法會，開放全球人士免費報名點亮七星光明燈，未料此舉被網友大讚為「燈」天龍梯裝置藝術，也意外成為網友相互推薦的私密景點！

對於七星山道家文化園區突然變成熱門夜景景點，道場主席羅世新表示，一切可謂無心插柳柳成蔭，目前也的確吸引不少國人與外籍留學生前來遊憩拍照，在燈海中與北斗七星對話，思索人生的目標與方向!為服務更多遊客與信眾，所以打算將園區開放時間延長至晚上十點，也會持續免費提供七星光明燈，讓大家DIY，待組裝完成，並在燈組寫下姓名與願望，工作人員將會依序掛於園區，相信在姜太公等眾神明庇佑下，必定心想事成，有求必應！

羅世新也指出，因當前全球疫情仍未平息，故發心於國曆六月二十日(農曆閏四月廿九日)，最適合祈福之天赦日，舉辦祈福除瘟大法會，點亮七星光明燈，邀信眾共同為疫情祈福，累積福報。七星光明燈為姜太公道場獨有，設計靈感來自於姜太公發明的八卦，外觀加上七星神尊持咒疏文，整體亦蘊含孔明天燈的元素，有「上達天聽」，向眾神祈福之意。

此外，道場所在地陽明山泛指七星山，堪稱世界級聖山，七星山龍脈一路向下而來，正好結穴於姜太公道場前方，也就是七星山道家文化園。站在園區最高點，向遠望去，左右金龍交會，獅象護砂口，固守龍珠寶穴；沿途奇石密布，宛若龍麟，這是真正金龍吐珠太極金寶穴，在台灣絕佳風水寶地點亮七星光明燈，不但可透過七星山巨大能量向上蒼祈福，更能將「台灣之光」傳遞到全世界，為世界帶來光明！歡迎各界善心人士共襄公益，隨喜贊助，功德無量！

(中時電子報)