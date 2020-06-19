屏科大木設系黃俊傑教授，受總統府委託設計製作2020總統就職典禮「中華民國之璽」、「榮典之璽」等重要印鑑的基座及托盤。（屏科大提供／潘建志屏東傳真）

屏東科技大學木材科學與設計系教授黃俊傑，工藝創作精湛如現代魯班，受總統府委託設計製作2020總統就職典禮「中華民國之璽」、「榮典之璽」等國璽的基座及托盤。他花了1個多月全心投入，狂瘦6公斤，還長了5顆青春痘。

黃俊傑以「鼎」為意象，襯托國家至高尊崇的國璽，底座選用千年台灣肖楠搭配台灣櫸木，以傳統榫卯鑲嵌技法完成；托盤則以台灣野百合結合綿延草藤意象，象徵強大生命力與和平，並祝福國運千年安康，花中鑲嵌台灣翠綠玉石，象徵台灣人民內蘊良善、曖曖內含光。

黄俊傑是林業、森林科班出身，16歲就開始學木工，至今40餘年。他有國家大師級的傳統榫卯工藝技術，獲獎無數，2008年至屏科大任教至今，除了透過作品展現自身的理念與價值觀，並教育給學生，為木工育才。

黃俊傑曾獲第8屆全國十大傑出技術楷模、第9屆國家工藝設計競賽文建會主委特獎，並連續多屆擔任台灣國家工藝獎評審委員。今年2月接到總統府邀請，委託設計製作2020年總統就職大典國璽基座與托盤，讓他既高興又戰戰兢兢。

接獲通知後他開始設計，定稿後3月下旬開始製作，4月底交件，他對自己的作品要求很高，下了很大功夫製作，又要兼顧學校教學，忙碌又壓力大，完工後不但瘦了6公斤，還長了5顆青春痘，讓他笑說「找回了青春」。屏科大19日起舉辦黃俊傑作品展及成果發表。

(中時 )