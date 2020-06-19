美商惠普（HP）與廣明光電纏訟7年的反托拉斯案終於落幕，廣明18日晚間10點發布重訊表示，雙方之間所有既存的法律訴訟與判決執行都終止，不過和解金額、內容均保密未揭露，也因此如此，廣明19日開盤跳空漲停，股價衝上30.65元鎖死，成交量僅1288張，超過60萬張買單高掛。

台灣廠商遭到外國廠商控告案件近年來屢見不鮮，從當年轟動台灣面板界的奇美 、友達、華映、瀚宇彩早遭控告「聯合操控價格」案件，高通與聯發科的侵權，2018年聯電遭到美國司法部控告協助陸企竊取商業機密，可見科技產業競爭在專利官司、反托拉斯法上的攻防關聯性。

惠普與廣明的反托拉斯法案件，從2013年惠普向美國南德州聯邦地方法院提出光碟機聯合操控價格案件，涉及廠商包括廣明、Sony、Toshiba、LG、Panasonic以及三星等廠商。但除廣明外，所有的廠商都早已與惠普和解，2019年10月，美國一審法院作出判決，廣明須賠償惠普4.39億美元(約130億元新台幣)，廣明不服判決結果提出上訴，至美國上訴巡迴法院上訴，6 月 5 日結果出爐，巡迴法院維持原先裁定廣明判賠4.39億美元給惠普，一時間在市場上喧囂。

但在6月18日，廣明總經理何世池、財務長李志仁宣布，與惠普達成和解，指稱這是遵循美國與台灣法令規範，以及考量公司財務負擔、保障股東權益後所做的決定。至於達成的和解協議，相關的內容廣明沒有透露。

至於當年最轟動台灣面板界的事件，莫過於惠普、戴爾在2001年向美國司法部指控亞洲面板業者壟斷價格，並於2006年12月針對亞洲LCD面板業者提出訴訟，涉及了SHARP、SEKO-EPSON、LG Philips LCD、東芝松下顯示以及NEC液晶Technology等外企，以及台灣的華映、奇美電、彩晶、友達。

最終，三星電子交出關鍵錄音檔，這些廠商遭罰6,500萬至5億美元不等，華映前董事長林鎮弘、奇美電前總經理何昭陽、友達前副董陳炫彬以及前副總熊暉均被判刑。台灣總計有8家面板業者遭罰13.9億美元，13名主管赴美服刑。

至於聯電，則是陷入美國司法部2018年11月指控大陸福建晉華、台灣聯電以及3名台灣主管，竊取美光DRAM製造技術的智慧財產權而起的案件。聯電員工協助竊取美光專利案件，台中地檢署2017 年就以違反《營業祕密法》起訴聯電，並在6月12日宣判，前台灣美光高階主管、現為聯電高管的何建廷、王永銘，以及聯電協理戎樂天被處以 4 年半到 6 年半徒刑，聯電也遭罰1億元。

面對台廠頻頻受罰，資深半導體分析師陸行之先前就表示，台灣科技公司自認清白，下場都非常慘，美企在台灣上訴還可能讓我們自己撤案，難怪台積電會被逼去美國設個樣板公關廠，聯電在美國的訴訟恐怕也不妙。

除了以上案件，像是被動元件大廠禾伸堂轉投資涉及反托拉斯法，最終今年2月達成和解，賠償金額高達2800 萬美元，等於是吃掉去年半個股本。

不過，也是有好消息發生，去年全球晶圓代工兩強台積電與格芯專利訴訟，格芯在2019年8月向美國法院控訴，台積電侵犯在內等16項專利，但其實格芯早就宣布退出7奈米製程研發的行列；雙方在2019年10月29日撤銷雙方之間及與其客戶相關的所有訴訟，雙方也就現有以及未來10年將申請之半導體技術專利，達成全球專利交互授權協議。

(中時電子報)