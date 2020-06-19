「幫推」、「投石」兩家公司遭爆出靠有文化總會祕書長林錦昌、副秘書長李厚慶撐腰，過去4年來拿下政府標案達8000多萬，北市議員游淑慧今爆料，2017年來北市觀傳局每年陸續給投石1100萬案子，占最大宗，祕書處更直接找剛成立的幫推拍就職2周年影片，游直言，這些量身打造的標案，關鍵人物是民進黨籍的前觀傳局長簡余晏，呼籲柯文哲應徹查。

游淑慧質疑，幫推、投石都是在2016年政黨輪替後成立，就拿下北市府的標案，到底哪來的新成立公司，可以每年拿到價格這麼高的案子？讓他忍不住酸酸柯「真肯給新創公司機會。」

觀傳局長劉奕霆答詢稱，兩家公司在觀傳局的標案都是公開評選，並無其他問題。

事後游淑慧在臉書發文指出，2016年底，北市祕書處突然決定要幫柯文哲拍攝就職2周年影片，公文中提到，因為需要找一個有做過「市政傳播」， 有與「政府合作經驗」的業者，因此決定不公告招標，直接就找了「幫推」。

游淑慧質疑，幫推當時剛成立4個月、過去和北市府從來沒有合作過，且剛成立的公司哪來的協助市政傳播經驗？

「這就是一個標準量身打造的標案」，游淑慧直言，和楊蕙如的易始公司如出一轍，關鍵人物都是同一個，就是當年的觀傳局長簡余晏，在這5年中， 白色力量到底有多少成為綠色養份， 柯文哲應該徹查。

北市議員羅智強今天下午也在臉書表示，民進黨以「公開招標」輕輕帶過幫推、投石爭議，但民進黨2016年執政之後，行政院就趕緊給了各部會一份「公關公司政治背景提示資料」以及「評審委員建議名單」，名單中可說是「親綠評審大公開」，「在這樣的公開招標下，民進黨的1450公司還不是手到擒來，要怎麼拿標案，就怎麼拿標案？」

羅智強感嘆，如果是馬英九執政時，羅智強去當幕後藏鏡人搶政府標案，民進黨會放過他嗎？這世界所有的價值標準，遇到民進黨都會自動轉彎，還真是羨煞世人的美麗新世界。

(中時 )