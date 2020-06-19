蔡衍明愛心基金會與南華大學合作「送愛下鄉趣」活動，每年三節送愛心到需要的家庭。（張亦惠攝）

端午節將至，蔡衍明愛心基金會19日南下嘉義縣送愛心，蔡衍明基金會跟南華大學合作，每年3節都會致贈紅包及禮品給需要的家庭，參與的南華大學同學強調，這個活動讓他們看到生活中有許多需要幫助的人，未來也希望盡一己之力幫助別人。

這次端午節關懷的3位個案分別住在溪口、大林及民雄，住在溪口的陳女士是重度身障人士，與先生育有2子，家人收入皆不高，加上還要照顧90多歲的父親，生活困苦，見到學生們來訪相當開心，直說感謝關心，學生送上紅包及禮品外更表示，每次出訪心情皆很複雜，看到社會角落有很多需要幫助的人，因此更要懷著感恩的心。

南華大學共有4名同學一起到個案家中拜訪，應用社會系2年級的劉同學說，在課餘時間可以跟著師長關懷弱勢是課堂中用不到的，因過去曾接受過幫助，現在可以手心向下回饋給別人，未來也希望可以幫助更多人。

南華大學副校長林辰璋指出，非常感謝蔡衍明愛心基金會每年至少有3次「公益青年送愛下鄉趣」活動，活動範圍是在學校鄰近的鄉鎮，包括溪口、大林、梅山、民雄等地，是很有意義價值的事，除讓弱勢家庭受益，也希望藉此讓青年走進社區，關懷需要被關心的弱勢家庭與獨居老人，讓他們知道未來有成就的時候該如何付出心力幫助別人。

(中時 )