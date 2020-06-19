「今天董事會聞不到一絲火藥味」新光金控董事長吳東進19日強調，他卸下新光金董事長、由許澎接任，且女兒吳欣儒接下新光金總經理都是事先協調好，董事會「全員通過」，駁斥外界傳言他是「被下台」的說法。

吳東進卸下新光金董座後，仍是新光人壽董事長，他強調這次的人事安排是為了符合新光金法規要求、開啟第三代接班之路，新光金董事會目前也是「三代同堂」，有當初跟新光金創辦人吳火獅一起創設新壽的蘇啟明，也有第二代的吳東明，新壽老員工許澎、潘柏錚、葉雲萬等。

更有創設新光集團的第三代，如洪文棟的兒子洪士琪、林登山的孫子林伯翰、吳東興的兒兒子吳昕達，及吳欣儒，大家對新一屆的董事名單及人事安排都沒有意見，董事會裡聞不到一絲火藥味。

由於先前新光三越、新勝投資子公司新柏股份、進賢投資等股東先行提名了六席董事，之後新光金董事會整合後，提名15席董事名單，但不含進賢投資的法人代表蔡宏祥，19日新光金股東會投票結果，亦是依公司提名名單當選董事，進賢投資也未在當選董事之列。

吳東進表示，這是之前就協調好了，雖然吳東進當選新光金董事，但只是要主持首次的董事會，選出新的董事長許澎後，且相關人事案經金管會核准後，吳火獅文教基金會即會改派法人代表，由吳東進改為許澎，吳欣儒一開始也未在選任董事名單上，但新誠投資仍未派法人代表，亦是要等金管會核准新光金總經理一職，才會調整，屆時吳欣儒即會進入新光金董事會。

吳東進非常介意外界「傳言」新光集團大股東間不和、他這次是被下台等說法，強調新光金董事會19日聞不到一絲火藥味，所有董事都無異議通過新的人事安排。

(工商 )