在土地市場及工業地產二大雙引擎帶動下，商用不動產市場熱翻，今年上半年上市櫃公司商用不動產總金額1,531億元、其中土地交易總金額872億元，雙創近年同期新高，交易規模自2016年以來連四年大增，商用不動產交易比2106年低點增1.9倍、土地交易更大增4.6倍。

即使受到新冠肺炎疫情攪局，但資金重返不動產市場力道強勁，建商、壽險業者紛紛加碼購地，企業擴廠需求增加，帶動新一波不動產熱潮，根據信義全球資產統計，今年在信義世貿三館地上權及南港土地兩大案拉高整體不動產氣勢下，上半年即爆出1,531億元大量，年增14％。

以土地市場來說，今年上半年上市櫃公司總交易金額872億元，年增近三成，其中有將近六成為建築業者購買，由於台北市中心土地已稀有，開發商已將眼光轉往蛋黃區外圍區域，包含北投士林科技園區以及南港，北投士林科技園區持續有建商購地地，包含華固、遠雄、新潤、聯上發、達麗，投資總金額達110億元。

以工業地產來說，近幾年台商回流，帶動整體工業地產交易量攀升，科技業及製造業擴廠需求成長，多鎖定桃園、及中南部等地價較低的地區設廠，上半年的交易金額達251億元；宅經濟發威，帶動物流需求大增，除了電商龍頭PChome和富邦媒momo布局倉儲物流外，統一在今年5月以18.7億元買下台南樹谷科技園區工業土地，將作倉儲物流中心；友銓電子也開始佈局倉儲物流，在宜蘭興建倉儲中心。

信義全球資產經理王維宏表示，台北市中心近期新增供給釋出，包括玉山敦北第二總部、中壽敦北總部等，將會釋出2萬多坪的可租賃面積，政府招商案仍然是商用市場的焦點，包括國泰營區地上權案、台電嘉興街都更案將帶動商用市場熱度不墜，台灣疫情日漸趨於穩定，投資人開始陸續回到不動產投資。

(工商 )