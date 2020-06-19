美國聖路易斯聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）預料，疫情引起的經濟危機可能已在4月觸底，儘管美國經濟可能已度過最糟的時期，但前景仍不明朗。另據克里夫蘭聯邦準備銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）說法，美國經濟要花一或兩年時間，才能重返疫情爆發前的水準。

梅斯特18日（周四）指出，預料2020年美國經濟衰退6％，年底時失業率仍在9％的高點。此外，經濟復原的過程中，仍需要聯準會（Fed）和美國政府的政策支持。梅斯特在今年Fed聯邦公開市場委員會（FOMC）握有投票權。

另一方面，布拉德同日在視訊會議指出，「我認為美國經濟目前尚未脫離險境，仍面臨極高的風險。我想提醒大家不能掉以輕心，任何危機都可能發生，這當中可能出現許多困難與波折。」

布拉德預期，比起2007到2009年金融危機時期，這次美國經濟回溫會更快速，不過復甦情況仍取決於疫情發展。

(工商 )