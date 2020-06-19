藝術家也能名列富豪榜，據「星期日泰晤士報富豪榜」公布的1000個英國最富有的人物及家族，其中英國藝術家達米安·赫斯特再度上榜。

今年達米安·赫斯特以3.84億美元的淨資產，在此富豪榜上排名第409位，是英國最富有的藝術家。據《泰晤士報》報道，54歲的赫斯特擁有價值約1.5億英鎊的房地產，其中包括2014年以3940萬英鎊買下的一座，可俯瞰倫敦攝政公園的豪宅，甚至有一個長達25公尺的游泳池。

學生時代的赫斯特因行為極端而兩度受到學校的拒絕，1990年代時，他沈迷於毒品和酒精，因荒誕的行為而著名，常常活躍在倫敦蘇活區的酒吧，但他的作品後來得到藏家查爾斯·薩奇的購藏，而後並成為高古軒的代理藝術家。赫斯特曾透露他的藝術品銷售迄今獲得超過3.3億美元的資金，且赫斯特從賣出的藝術品中抽取70％的分成，而不是通常約定的50％。

2019年，由赫斯特設計的酒店套房也正式面世，這間「移情套房」位於拉斯維加斯棕櫚賭場度假村，是世界上最昂貴的酒店客房之一。套房中除了赫斯特定制的傢具、親自設計的十三座弧形吧台之外，還有六組原創作品：《贏家／輸家》、《皇家賭場》、10幅單色光澤漆繪制的蝴蝶主題作品、《維加斯》藥櫥作品、《贏者通吃》和《金錢》，嵌入牆壁內的白色魚缸裡還浸著兩條公牛鯊。

作為藝術家的赫斯特同時也是一名收藏家，他自1980年代開始收藏，最初以交換作品的方式收藏翠西·艾敏、安格斯·菲赫斯特和莎拉·盧卡斯等藝術家的作品，隨後逐漸形成系列收藏。在他稱為「Murderme Collection」的收藏中，藏品多達2000件，其中不乏畢加索、弗朗西斯·培根等大師作品，甚至廣泛地囊括了大量自然歷史標本、動物標本、模型和歷史文物。

(旺報 )