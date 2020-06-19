《玩命街頭》找來健身狂魔潘若迪來「整治」沈玉琳，沈玉琳一如既往到住處附近買早餐，才剛付錢正備離開，被製作單位安排偽裝成店員的潘若迪，以迅雷不及掩耳的速度將沈玉琳銬上手銬，沈玉琳頓時才驚覺自己步入製作單位陷阱之中，有如困獸死命掙扎卻為時已晚，最終只能任由潘若迪擺佈，更讓他崩潰的是兩個大男人銬在一起，自己都覺得自己怪了。

被押解送至健身房的沈玉琳看見健身器材宛如看到滿清十大酷刑的刑具，沈玉琳更搞笑「脫去」潘若迪上衣，要他大秀D罩杯演奏《小星星》，潘若迪的胸肌「左右」跟著小星星節奏跳動，現場爆笑又混亂；隨後潘若迪走到內衣店幫老婆買內衣，沒想到潘若迪還直接在節目上爆料老婆KiKi的32D內衣尺寸，沈玉琳在一旁冷嘲熱諷要潘若迪別再幫老婆KiKi做形象了，沈玉琳無厘頭表示自己「也看過」，潘若迪怒氣質問沈玉琳看過些什麼？兩人又開始打鬧起來，沈玉琳說看過臉啦！超激動的兩人，整段錄影都不按腳本走，讓製作團隊也瘋狂！本集於本週六晚上7：30分播出。

(中時 )