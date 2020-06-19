大同國小附幼小朋友為布偶穿衣服，體驗照顧植物人。（廖素慧攝）

創世基金會嘉義分會將舉辦愛心園遊會為植物人勸募照顧經費。（廖素慧攝）

創世基金會嘉義分會將於9月舉辦愛心園遊會為植物人勸募照顧經費，嘉義郵局、大九九大賣場都是園遊券愛心據點，19日嘉義市大同國小附幼小朋友為布偶包尿布、翻身拍背、灌食、穿衣服，體驗照顧植物人闖關。

創世基金會表示，愛心公益園遊會原訂5月舉行，受新冠肺炎疫情影響延期，預計9月19日舉辦，嘉義郵局與大九九大賣場攜手成為園遊券愛心據點，即日起，民眾可至嘉義郵局任一支局或大九九大賣場門市，認助愛心園遊券。

嘉義市政府環保局今年也協助公益園遊會，向民眾宣導推廣減塑行動、落實垃圾分類、垃圾減量，園遊會當天攜帶指定資源回收物，可兌換好禮。

創世表示，上半年因為疫情影響募款活動無法辦理，清寒植物人安養及到宅服務受影響，幸有許多善心人士，仍以小額捐款、捐贈尿布或奶粉等物資，成為照顧植物人的堅強後盾。

園遊會募款活動歡迎企業、團體、學校團認愛心園遊券，相關訊息請洽愛心專線（05）2320578或創世基金會嘉義院臉書粉絲團查詢。

(中時 )