世界衛生組織秘書長譚德塞18日表示，中方的「一帶一路」倡議有利於加速實現全民健康覆蓋和可持續發展目標，世衛組織願與中方及其他夥伴一道推動「一帶一路」建設，推動構建人類衛生健康共同體。

新華社報導，譚德塞當天在參加中方主持的「一帶一路」國際合作高級別視訊會議時說，克服新冠大流行和支持全球復甦的關鍵是國家層面和全球層面的團結，我們不能在一個分裂的世界裡取得抗疫成功。世衛組織讚賞中國在支持全球應對疫情方面發揮的作用，包括積極開展對外援助和技術合作，向多國派出醫療團隊，為數百個國家提供物資，開展技術合作，分享中國國內抗疫經驗，承諾在疫苗研發完成並投入使用後將其作為全球公共產品等。

譚德塞說，中方有關構建人類衛生健康共同體的呼籲非常及時，呼應了《世界衛生組織組織法》有關為實現世界上所有人都能達到最高標準的健康而提出的願景。

他表示，中方的「一帶一路」倡議有利於加速實現全民健康覆蓋和可持續發展目標，中國對「健康絲綢之路」和「數字絲綢之路」的倡導，表明了創新合作形式以應對我們共同面臨的挑戰是何等重要。「健康絲綢之路」有利於加強夥伴關係以遏制新冠疫情、改善基礎設施並幫助人們獲得急需的衛生服務，以及鞏固因疫情而承壓的衛生係統。

「一帶一路」國際合作高級別視訊會議18日在北京舉行，會議主題為「加強『一帶一路』國際合作、攜手抗擊新冠肺炎疫情」，25個國家的外長或部長級官員及譚德塞、聯合國副秘書長兼聯合國開發計畫署署長施泰納與會，會議發表了聯合聲明。

(中時 )