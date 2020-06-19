中印邊防部隊15日晚在邊境東拉達克加萬谷（Galwan Valley）爆發血腥衝突，雙方互有死傷。新德里已證實，印度官兵有20人喪生，雖然印度媒體報導，解放軍有43人死亡或重傷，但始終未獲中方證實。
綜合印度媒體19日報導，隨著照片與相關消息在推特等社群網站熱傳，說解放軍除了以鐵棒，纏繞鐵絲的棍棒攻擊外，甚至還動用了滿是鐵釘的自製狼牙棒後，令印度民眾群情激憤。部份抗議民眾發起抵制中國大陸製品運動，還憤而燒了中國領導人的肖像。
不過，令人傻眼的是，西孟加拉邦（West Bengal）印度人民黨（BJP）工作人員18日在激憤之餘，一邊高喊「抵制中國」的口號，一邊竟然燒了「中國總理金正恩」的芻像。
不過，從好的角度來說，幸好他們不在北韓。美國大學生溫畢爾（Otto Warmbier）因為受北韓指控，意圖偷竊宣傳文宣，就被判了15年徒刑，2016年遭平壤監禁而陷入昏迷，2017獲釋返美不久後連命都沒了。如果他們在北韓，燒了最高領導人金正恩的芻像，可能不知道已經死了幾次。
文章來源：Galwan Valley face-off: WB BJP workers burn effigy of 'Chinese Prime Minister Kim Jong Un'; trolled on Twitter
(中時電子報)
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