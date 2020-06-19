炎炎夏日來臨，用電量又再創新高，台電不排除重啟台中火力發電廠2號機、3號機燃煤機組。東海大學地方自治研究中心今天公佈民調指出，近8成市民認同市府廢止中火2部老舊燃煤機組許可證，近7成民眾認同市府有權阻止中火重啟機組。台中市政府環保局長吳志超表示，市府會尊重民意，持續強力管制中火，也呼籲台電身為指標性國營企業，更應順應國際減煤趨勢，不再重啟燃煤機組，維護空氣品質。

東海大學地方自治研究中心今天公布調查報告，近8成（78.8%）台中市民認同市府去年廢止中火2部老舊燃煤機組許可證，超過6成（67.3%）民眾反對台電重啟中火2部老舊燃煤機組，7成市民（70.9%）認同市府有權阻止中火重啟機組，若中火重啟，超過7成（72.9%）市民支持市府依法處置。

環保局表示，去年市府強力稽查下，查獲中火7次排放流水超標，已要求中火改善廢水，且因應「減煤」不可再有10部機組滿載運轉，但中火仍持續違規超量使用生煤，因此市府依法廢止中火2、3號機組許可證。台電雖循法律途徑提起救濟，但目前廢止許可證處分不因其提起救濟而終止，中火2、3號機仍不能使用，如中火違規啟用，市府將依《空汙法》處分。

而台中市府廢止許可證後，確實台中空氣品質獲得改善。環保局指出，依照環保署空品測站數據，中市今年1至5月PM2.5平均濃度為20.2微克，較去年同期改善0.3微克；5月PM2.5平均濃度為12.2微克，較去年同月改善5微克，改善幅度近3成；今年5月降雨天數較去年同期減少，雨水洗刷作用不明顯，可見中市空氣品質經市府團隊努力下，顯著改善。

除管制中火外，台中市府也持續跨局處執行「藍天白雲行動計畫」，包含燃煤鍋爐退場、公私場所採最佳可行控制技術、加碼老舊車輛汰換補助、輔導餐飲業者裝設或改善防制設備、推動宗教場所環保化、加強洗掃街作業、提升大眾運輸、雲端智慧停車等策略，全方位改善空汙。

(中時電子報)