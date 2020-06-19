原PO表示換新冷氣，「藉這個機會整理一下床箱，結果發現n年前失蹤的紅包。」意外賺到8千元。（摘自爆廢公社）

夏天是大吹冷氣的季節，不過用電量也是高的嚇人，一名網友表示，房間一台用了10幾年的冷氣壞掉正準備換新，他特別在花4萬買的新冷氣來之前，順手做了一個動作，竟意外省下8千元。

原PO在臉書《爆廢公社》表示，「用了10幾年的破冷氣壞掉，今天約好要來換新的，順便藉這個機會整理一下床箱，結果發現n年前失蹤的紅包。」因為隨手打掃一下房間，讓原PO找到塵封已久的紅包，讓他興奮表示「本來噴了4萬，立馬省了8千，你們是不是也該整理房間了」。

貼文曝光後，不少網友都十分羨慕表示，「我不見的紅包永遠只有600」、「紅包袋打開永遠是空的」、「只有頭髮貓毛和貓毛還有貓毛」、「沒撿到錢，倒是發現了我老公前女友送的禮物跟情書呢」。

但一樣米兩樣情，其他人卻指出，整理家裡真的會有意外收穫，「跟我一樣 搬家時翻到找很久的紅包」、「我也是之前整理，找到我遺失的7600」，形容這種失而復得的感覺真的很好。

(中時電子報)