旭然國際（4556）19日召開股東常會，通過董事會決議，每股配發每股0.7元現金股利，並全面改選7席董事，旭然國際創辦人之一的何兆全，獲推選為新任董事長。

旭然新當選的7席董事，包括何兆全、何宜瑾、翁桐林、兆美投資法人表人蔡欣儒、以及孫瑞隆、呂其昌、高誌謙3位獨立董事。

股東會後，旭然召開董事會，原任董事長吳玲美因任期屆滿，由創辦人之一的何兆全新一屆的董事會中，一致被推選擔任董事長。

新任董事長何兆全表示，集團仍專注上中下游的垂直整合、以及跨領域的橫向連結，持續開拓環境淨化、節能減廢、精密分離、以及生醫技術等相關領域，同步推動集團產能分散計畫。

他說，越南新廠聚焦以量產型過濾產品為主，也將規劃設立生產高附加價值的液體過濾膜材與原料，屬於PP高分子產品應用領域，目前有機會在第三季，完成生產設備進廠組裝測試，維持今年第四季投入生產的目標不變。

(工商 )