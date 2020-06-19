髮飾、電器廠弘帆（8433）19日股東會通過配發現金股利2元，弘帆指出，受到中美貿易戰稅務衝擊，加上產地外移越南等基礎建設成本墊高，而使得去年獲利EPS 4.13元相對劣於前年的6.25元，為三年新低，今年在疫情衝擊再加速外移工程，但不代表放棄中國而是同步進行，相對營收今年有望擴大。

弘帆首季獲利仍穩住，每股稅後純益0.77元，今年健全越南生產基地，目前塑膠射出產品先行，繩帶類與手工類產品同時進駐，五金類產品及維項類也會跟著進入，目標在建立一站式採購模式，以規避貿易戰關稅的傷害，同時在分散客戶唯一中國生產的風險。

而在電器品項的經營已經獲得初步的成功，未來將創新研發全力推進，目標瞄準全世界家電市場銷售，其中，中國工廠生產基地已啟動投產中，且將同步化推動越南電器廠的建立。

此外，持續開發推動華東地區的生產供應鏈的建立，就地完成組織擴大，任務移轉既定目標，以因應產業外移結構性的改變，今年更有計畫的投入生產事業，因應採購鏈的改變，目標在建立產銷一體的模式，加大競爭力，爭取更多客戶訂單。

而在產銷對策，目前弘帆既有的客戶與品項因實體通路的衰退，勢必訂單量會衰減，除了盡力維護維持既有的業務，在創新研發上將擴大支持，與客戶共同提高市場占有率為目標。並擴大投入小家電的市場領域，擴大營收。

(工商 )