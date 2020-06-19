大愛電視接連推出2檔跟「家」有關戲劇，為延續溫馨的家庭劇，8月28日到12月17日即將推出「大愛年度劇展」，以策展的概念，規畫了《芳草碧連天》《頂坡角上的家》《我愛美金》3齣經典好戲回味，主角都是影劇圈資深大哥大姐級的人物，大愛電視特別邀請李天柱、楊貴媚、孫鵬、謝瓊煖、林嘉俐、蘇秉憲，還有阿龐跟陳德烈，一起到棚內拍宣傳帶。

受疫情影響許多人困在家中好幾個月，許多藝人因此見面敘舊，像是林嘉俐和蘇秉憲錄完後，抓緊時間和下一場的楊貴媚還有孫鵬玩自拍。棚內錄影結束後，楊貴媚邀請大家喝咖啡聚聚，包括李天柱、孫鵬、林嘉俐、蘇秉憲留下續攤。巧的是楊貴媚、孫鵬、林嘉俐、蘇秉憲4人是大愛年度劇展第一波戲劇《芳草碧連天》的主要演員，拍完12年後大家再度聚在一起，話匣子一開天南地北聊不完。

此外聊到當年拍攝時，孫鵬兒子孫安佐才小學，現在已經是20歲的成年人了，孫鵬也已經進入耳順之年，楊貴媚很關心孫安佐，孫鵬說「歷經了很多事，現在成熟長大了，一切都很好」簡單一句話看得出當爸爸的心也從浪頭尖上慢慢的安穩了。除了聊聊大家的近況，現在疫情才剛解封，每個人都希望疫情趕快結束，演藝工作趕快恢復蓬勃生機。

大愛推出「大愛年度劇展」，邀請許多演員拍宣傳帶。（大愛題供）

(中時 )