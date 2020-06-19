新北市27歲張姓男子，昨日晚間開多元計程車行經土城區中央路一段，此時騎乘ubike的34歲李男卻從巷弄內鑽出，毫無減速撞上張男車輛，張男連忙下車查看，李男卻坐倒在地，一開口就指控張男肇逃，要求他賠錢，張男立刻報警處理，警方到場後先對李男酒後騎腳踏車開出1200元罰單，相關案情仍待釐清。

警方調查，昨日晚間10時許，張男開計程車載著乘客行經土城中央路一段，李男卻騎腳踏車從156巷口竄出，張男見狀連忙轉方向盤想閃避，雙方仍發生擦撞，張男連忙下車查看。

警方到場後依李男酒後騎腳踏車開出1200元罰單，更懷疑他是想碰瓷。（圖／翻攝畫面）

「你肇逃啦，給我賠錢！」李男在案發時明顯因酒醉而意識不清，還將腳踏車甩在地上要張男負責，乘客看不下去而下車制止，李男卻持續發酒瘋，張男因而報警處理。

警方到場後確認雙方沒有受傷，並對李男實施酒測，發現酒測值高達0.63毫克，警方先開出腳踏車酒駕1200元罰單，全案依交通事故辦理。

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(中時電子報)