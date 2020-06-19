端午節連續假期即將到來，在國內疫情緩和且可能反彈式出遊的氣氛下，交通部將端午連假比照春節疏運，安排諸多疏運措施。根據預估，宜蘭、花蓮、台東及屏東墾丁，將是連假最熱門的旅遊地區，公路總局指出，這些地區的道路很可能塞車，建議民眾多使用大眾運輸工具，還能享有搭乘優惠。

公路總局參考端午連假期間各地住房率後，盤點18處鄰近觀光風景地區重要路廊，研擬相關疏運措施。宜花東及墾丁地區為觀光熱點，台9線蘇花、南迴公路將湧現大量車潮，預估蘇花改尖峰時段為南向6月25日凌晨3時起及北向6月27日中午12時起，預估南迴改尖峰時段為北向6月25日、26日9時至18時及南向6月28日9時至18時，民眾想避免塞車，就建議避開尖峰時段。

公路總局表示，已要國道客運業者籌措運能，端午疏運期間預估每日可開行9600車次，並視旅客狀況再機動加班，預計每日可疏運旅客32萬2000人次。公共運輸優惠自6月24日0時起至6月28日24時止，可享有國道客運票價85折優惠及市區公共運輸轉乘優惠。

因應連假期間蘇澳地區局部壅塞情形，公路總局協調地方政府及北花線國道客運業者，自6月25日凌晨3時至6月26日中午12時止試辦大客車路線調整，於蘇澳地區南下方向行駛疏導路線台2線蘇濱路車道至蘇花改蘇澳端入口，預估尖峰時間最高可節省1小時的旅行時間。

端午連假過後緊接著是暑假旅遊旺季，為鼓勵國人安心搭乘公共運輸出遊，公路總局將於6月29日至9月30日實施使用電子票證搭乘「台灣好行」半價優惠措施，併同交通部觀光局協調觀光景點周邊商家提供的消費折扣優惠，希望大家把握防疫解封好康，安排來趟便利、低碳、省錢及安全的旅遊活動。

(中時 )