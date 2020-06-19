崁頂鄉公所19日辦理鄉長補選號次抽籤，3名候選人廖國富、郭振堂、曾輝地各自帶支持團隊出席。雖然3人都以無黨籍身分出征，但背後仍有濃厚政黨色彩。

崁頂鄉前鄉長因涉賄遭判當選無效定讞，鄉長將於7月11日進行補選，19日依照程序進行號次抽籤，而結果出爐，1號為與民眾黨結盟參選的台大高材生廖國富，2號為民進黨籍縣議員周碧雲的丈夫郭振堂，3號則為前民進黨籍鄉代主席曾輝地。

對於抽出號次1號，廖國富表示，其實一切很自然的就發生了，他也是最後一位進行抽籤的，一切就像命運安排。他強調，「信心十足，全力以赴」。

而相較於廖國富與曾輝地的助選陣容，郭振堂相對低調出席抽籤會場，不過沒有議員老婆陪同的他，仍是在抽中2號籤後大喊「2號當選」。

不過即使郭振堂低調現身，曾輝地依舊對郭的身家背景窮追猛打，他說，郭的老婆是崁頂鄉的議員、堂兄弟是崁頂鄉的代表主席，而郭又要選崁頂的鄉長，根本「家族霸占崁頂整碗捧」。

(中時 )