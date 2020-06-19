大幅提早 大甲媽預計明晚8點安座 19:172020/06/19 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中議長張清照、前議長張清堂接駕。（陳淑娥攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中議長張清照、前議長張清堂接駕。（陳淑娥攝） 議長張清照服務處前的鋼管表演十分精采。（陳淑娥攝） 今年受新冠肺炎疫情影響，大甲媽鑾轎猶如急行軍，行程都比往年提早許多，預計明天夜間8點提前回鑾鎮瀾宮，市長盧秀燕也將出席典禮。台中市民政局表示，廟方通知鑾轎預計8至9點回到廟裡舉行安座大典。 今年大甲媽9天8夜的遶境行程倉卒展開，進度較往年一路超前，今天上午回鑾回到台中海線，下午4時許抵達台中市議長張清照清水服務處，比往年提早約6小時，由張清照及前議長張清堂接駕，停駕約20多分鐘。 (中時 ) #往年 #大甲媽 #行程 #鑾轎 #安座 也許您會感興趣 寶島熱門新聞 罷免韓國瑜害到自己人？網：或許一開始就錯了… - 政治 你會去領振興三倍券嗎？民調結果居然... - 政治 中衛口罩3顏色！PChome 24h今下午3點開搶 - 生活 反制北韓「不尋常威脅」 川普終於出手了 - 國際 許淑華爆韓國瑜將有「計畫」 她分析：將導致嚴重後果！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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