台中議長張清照、前議長張清堂接駕。（陳淑娥攝）

議長張清照服務處前的鋼管表演十分精采。（陳淑娥攝）

今年受新冠肺炎疫情影響，大甲媽鑾轎猶如急行軍，行程都比往年提早許多，預計明天夜間8點提前回鑾鎮瀾宮，市長盧秀燕也將出席典禮。台中市民政局表示，廟方通知鑾轎預計8至9點回到廟裡舉行安座大典。

今年大甲媽9天8夜的遶境行程倉卒展開，進度較往年一路超前，今天上午回鑾回到台中海線，下午4時許抵達台中市議長張清照清水服務處，比往年提早約6小時，由張清照及前議長張清堂接駕，停駕約20多分鐘。

(中時 )