大陸晶片製造龍頭中芯國際科創板上市越來越近，中芯已經通過上交所科創板股票上市委員會審議會議，料即將發行上市。從科創板上市申請被受理到通過會議，中芯國際僅用了19日時間。

香港經濟日報報導，中芯下一步將在證監會層面進行註冊程序。根據科創板業務規則，如果不計審核詢問及回覆時間，證監會的註冊時間最長不超過20個工作日。市場預期，中芯國際最快有望於6月底登陸上交所科創板。

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