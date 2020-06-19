上半年新冠肺炎疫情衝擊各行各業，但房市相對穩定，很快就恢復買氣，長虹建設董事長李文造今（19）日表示，他看好二代換屋需求，「輕豪宅」將興起，不會再走豪宅路線；璞園建築團隊副董事長陳俊良則表示，以「松德長虹」來說已售六成，是2020年初以來每坪破100萬元以上產品，銷售最好的指標案。

李文造觀察房市指出，這一波房價，從2014年最高點一路下修，早在去年已達最低點，平均大概已修正15％。由於當前資金充裕、利率低、營建成本大漲、工人薪資也攀升，再加上土地大家搶著買，因此他預期，房價很快會回到前波2015年的高點。不過，未來房價走勢，能否再突破，則要觀察經濟、及國際關係是否變好。

李文造表示，依他個人觀察，現在豪宅其實已經不是很流行，而且市場存量比較多，再加上金字塔頂端有錢人相對有限、該買的都買了，除非再培養下一代的同二代，但這會太慢，或是靠台商回流，但他們也陸續都買了，所以豪宅市場不是很被看好。所以，長虹現在推案，都是規劃50～60坪以內的「輕豪宅」，訴求二代居所，因為換屋族市場很被看好。

璞園建築團隊表示，台灣目前相較於全世界、投資環境穩定、安全，再加上美中貿易大戰持續，「轉單」的資金潮與低利率環境，大大推升住宅市場的銷售率。

璞園團隊代銷部門專案白淳元表示：「這些資金，早在過年前後，就開始陸續到位，正當全世界因中美局勢與疫情拉警報時，這些沉著的資金舵手，卻逆向操作在危機中尋找北市核心PARKING資金，以我們手上松德路的個案為例，因為疫情延遲公開、銷售卻不畏疫情開出紅盤。」

璞園建築團隊表示，信義計畫絕對是最能夠端得上國際的一張門牌。松仁、松智、松勇、松高、松壽、松廉、松德，七棵松間串連著15座百貨公司、企業總部大樓、豪宅與學校公園；信義計畫最有價值的豪宅，全部都座落在以「松」為名的地段上，也是名人顯貴置產的最愛。由於今年台灣防疫上頗受國際肯定，而在國際經濟局勢多變的情況下，台灣豪宅市場反成為一個穩定的避風港，因此也吸引台商持續回流。

最新的實價登錄顯示，5月成交一筆「冠德信義」單價每坪約205.4萬。顯示疫情下的信義計畫，成交價穩定上揚。

長虹建設首度「插旗」信義區的指標個案「松德長虹」，在618坪完整基地緊鄰安強公園，形成一個近千坪的綠色街廓，建築團隊包括百年底蘊的P&T巴馬丹拿、豪宅大師杜文正、日商織本構造，打造稀有的52～60坪均質三房。

全案採SC鋼骨及制震系統，可抗6級地震；在建築的細部更是考究；室內樓高3米6、一層四戶、戶戶邊間、享三面採光且衛浴皆開窗，建材更是精選特豪宅等；業者表示，「松德長虹」已售六成。

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