「嗶！嗶！嗶！發生火災，火燒厝，趕快跑！」火警發生雖然可怕，但隨著住宅用火災警報器安裝率近八成，住警器成功示警、民眾安全逃生的案例振奮人心，更證實其在火災發生初期的重要性。
桃園市針對弱勢家庭（中低收入戶、身心障礙者、獨居老人等），優先免費補助1顆住警器；但因住宅特性，一戶安裝1顆略顯不足，增購對於弱勢家庭而言更是負擔。桃園市政府消防局茄苳義消分隊長張國雄樂善好施，得知分隊許多弱勢家庭有迫切需要，秉持取之於社會、用之於社會精神，在不景氣中帶頭助景氣，自掏腰包購買住宅用火災警報器，提升弱勢家庭居家安全。
桃園市政府消防局第一救災救護大隊賴志忠大隊長表示，鑑於先前桃園區一戶依靠資源回收為主要收入之弱勢家庭，發生死傷火災案例，特別提醒家中若堆放許多雜物，發生火災將一發不可收拾；所以特別針對轄內有堆放雜物的弱勢家庭，進行居家訪視及用火用電安全診斷，並協助安裝住警器，避免災害發生造成人命財產之損失。
(中時 )
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