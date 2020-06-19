桃園市政府消防局茄苳義消分隊長張國雄自掏腰包購買住宅用火災警報器。（消防局提供／賴佑維桃園傳真）

「嗶！嗶！嗶！發生火災，火燒厝，趕快跑！」火警發生雖然可怕，但隨著住宅用火災警報器安裝率近八成，住警器成功示警、民眾安全逃生的案例振奮人心，更證實其在火災發生初期的重要性。

桃園市針對弱勢家庭（中低收入戶、身心障礙者、獨居老人等），優先免費補助1顆住警器；但因住宅特性，一戶安裝1顆略顯不足，增購對於弱勢家庭而言更是負擔。桃園市政府消防局茄苳義消分隊長張國雄樂善好施，得知分隊許多弱勢家庭有迫切需要，秉持取之於社會、用之於社會精神，在不景氣中帶頭助景氣，自掏腰包購買住宅用火災警報器，提升弱勢家庭居家安全。

桃園市政府消防局第一救災救護大隊賴志忠大隊長表示，鑑於先前桃園區一戶依靠資源回收為主要收入之弱勢家庭，發生死傷火災案例，特別提醒家中若堆放許多雜物，發生火災將一發不可收拾；所以特別針對轄內有堆放雜物的弱勢家庭，進行居家訪視及用火用電安全診斷，並協助安裝住警器，避免災害發生造成人命財產之損失。

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