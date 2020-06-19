高雄市長韓國瑜依法解職，市長補選預定在8月15日辦理，民進黨推出陳其邁參加，而民黨面對補選戰將難尋困境。而資深國民黨員、國民黨前行管會副主委李福軒今(19日)發出聲明，以「用心打造身家性命所在的高雄」，宣布參加高雄巿長補選，他強調，他的個人與公司迄今一直在高雄繳稅，他的經歷實際上就是「高雄經歷。」

聲明指出，參加高雄巿長補選，就是秉持身命同繫的「高雄經歷」初衷，是為了「把自己的心力貢獻鄉里」與大家一起找回高雄的好。把自己身家性命放在高雄，才是高雄人，迫不得已離開高雄工作，但心繫高雄也是高雄人。

他也指出，高雄沒有又老又窮的藉口。高雄做不起來的原因，在「人」，「高雄股份有限公司」的總經理（就是市長）沒有把對、把好公司走向，才造成了今天景氣停滯數十年的高雄。

他的自我期許是組織一支真正與高雄市民共同呼吸的在地團隊，把高雄理出個正確方向，帶領高雄走出數十年的陰霾，讓大家明顯看到這座城市的進步發展，更讓鄉親分享進步發展的果實。

然而，其實過去藍營次級團體OpenKMT遭爆是「黑韓大本營」，群組內對韓極盡歧視嘲諷，言論之狠毒不輸「1450」，更驚見黨務主管李福軒參與其中。對此，李福軒說，他在群組扮演煞車角色，制止謾罵及破壞團結，他當時剛規定群友不得再討論韓先前的負面新聞，但造勢當天馬英九被噓下台，群友討論熱烈，他才把群友寫的匯整成3點缺失，想供韓營檢討，不料被有心人截圖流出，變成他是大韓黑、OpenKMT是黑韓大本營，完全非事實；其實包括「匾額」說成「墓碑」都是群友寫的。

而這次李福軒宣布參選，他也說，在他帶領的市政團隊戮力同心下，期待在可見的將來，高雄是全台灣的經濟首都，是最安全的城市，是高雄人可以安身立命的所在！

(中時電子報)