21世紀最後一次日環食奇觀，錯過了此生再也看不到，被譽為上帝金戒指之稱的「日環食」，於夏至6月21日下午到來，彰化市彰安國中位於環蝕帶內，為了迎接這百年難得一見的天文奇觀，將舉辦快閃活動，當天下午14時30分師生集合在校門口，召附近的國中小及安親班等機構，由自然科老師統一帶隊觀看，一起來見證這個神奇時刻。

校長林麗觀指出，這次日全蝕奇觀比76年才能看見一次的哈雷彗星更加罕見，下次要在台灣看到日環食，人文絕佳指出，要等到195年後的6月28日，學校自然科老師們開始規劃，考慮21日是星期日，以不強迫學生參加的方式進行，讓學生親身體驗一堂珍貴的天文課程。

「日環食」，從初虧、食既、食甚、生光到復圓五個階段，彰化市初虧計算是在21日14點48分56.8秒，日環蝕是月球運動到太陽和地球中間，三者正好處在一條直線時，月球就會擋住太陽射向地球的光，月球身後的黑影正好落到地球上，就會發生日食現象，過程將經歷數小時，雲林縣水林鄉正位於環蝕帶中心線位置區，彰化市復原要到17點25分16.4秒。

(中時 )