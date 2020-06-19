國家兩廳院表演藝術圖書館在6月15日封館整修，將於2021年1月重新開館。（李欣恬攝）

國家兩廳院表演藝術圖書館（以下簡稱表圖）日前封館整修，將於2021年1月重新開館，未來將串聯台中國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心，建置典藏三館演出內容的數位平台。

不過近期表圖整修，引發網友和藝文界人士討論，擔憂表圖被廢除，以及現有的館藏該何去何從？對此，國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示：「表圖是整修和升級，絕對沒有要廢除。」

劉怡汝表示，表圖之所以需要裝修和升級，主要是始於空間動線、設備規格已不符合時代需求，加上近三年的館藏使用率和進館使用率皆下降，劉怡汝表示，「兩廳院是一座公共劇場，應該服務全台兩千三百萬人，不是只服務兩廳院會員、對藝文有興趣的人，希望能擴大服務範圍。」

位於國家兩廳院戲劇院地下樓層的表演藝術圖書館，成立於1993年，以建構表演藝術資訊中心為目標，典藏包括音樂、戲劇、舞蹈、舞台、劇院管理等資料。此外，也扮演兩廳院文獻資料的典藏角色，包括主辦節目的海報、節目單、錄影帶、數位光碟、每日演出錄音等。

近年則發展建置數位資料庫，提供民眾網路查詢使用。表演藝術圖書館的服務與借閱對象，主力為國家兩廳院會員，非會員大眾也可出示身分證，入場體驗使用。

這次整修在硬體方面，將有空間改裝，包括建置與整修無障礙走道、斜坡、廁所，此外還有加強視聽設備，以及提升網路裝備。

表演藝術圖書館已於6月15日閉館，預計2021年1月重新開放。閉館期間仍可借書，並延後借閱到期日。另外，自9月1日開始到重新開館日，表圖將提供線上預約借閱服務。

(中時 )