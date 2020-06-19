隨著富邦悍將傳出簽下新洋投的消息，統一獅雖目前戰績墊底，仍積極補強戰力，今日獅隊代總教練林岳平就透露，洋投目前已找到人選，並強調對球隊期待高，希望能追上戰績領先的球隊一較高下。

統一獅開季戰績不理想，直到本月才急起直追，雖然目前墊底，不過與第3名的富邦悍將僅半場勝差，有機會翻身。今年獅隊打擊火力不差，不過洋投實力與各隊有落差，成為戰績不佳的主因。

林岳平透露球隊已有動作，「有找到人選了，目前是一位，未來應該會是多位，看球隊安排他何時入境，入境後球隊就會發布人事消息。」獅隊暫時沒透露洋將是誰。

因應防疫規定，入境台灣的外國人都要隔離14天，因此新洋投最快也可能要下半季才會正式登板，林岳平說，「給他1周準備來台灣、2周居家隔離，預計3周後到球場，到時是補賽周，要馬上出賽也比較困難。」

6月開始統一獅打出5成勝率的成績，相較富邦悍將11場僅拿3勝，獅隊今日若贏球就有機會擺脫墊底，不過林岳平將目光放遠，「只差半場勝差不是我們今天的目標，現在是希望能贏球都贏下來，跟第一名差7場勝差，也想試試看追上去，若有機會希望在補賽周一較高下，這是對球隊比較高的期待。」

(中時 )