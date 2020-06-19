嘉義縣長翁章梁和出席來賓現場體驗划獨木舟，搭配美妙樂音，湖畔上大飽耳福。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

藝文團體「嘉義銅管五重奏」將到縣內12所國中小校園巡迴演出，把優質音樂饗宴送進校園。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣教育處向教育部爭取藝術教育推廣經費，邀請藝文團體「嘉義銅管五重奏」到縣內12所國中小校園巡迴演出，把優質音樂饗宴送進校園，19日在水上鄉大崙國小舉辦啟動儀式記者會，嘉義縣長翁章梁和出席來賓現場體驗划獨木舟，搭配美妙樂音，湖畔上大飽耳福，享受浪漫音樂饗宴。

「嘉義銅管五重奏」將到鹿滿、太和、鹿草、大崙、 香林、中興、中和、網寮、三江、布袋、新塭和大埔國中小學等12所國中小校園巡迴演出，今縣府別出心裁在大崙國小旁的埤塘邊舉辦記者會與水岸銅管音樂會，讓觀眾在自然生態豐富的水岸邊欣賞銅管美好樂音。

包括翁章梁、教育處長陳添丁、水上鄉長劉敬祥、縣議員林緗亭等人也趁機體驗校內推廣的水域活動獨木舟，同時為明年3月將滿百周年校慶的大崙國小宣傳行銷，邀大崙校友回娘家。

翁章梁表示，對偏鄉學生而言，走入音樂廳欣賞音樂不是那麼容易，銅管五重奏藝術下鄉，深入校園演奏，讓學生認識銅管樂器，近距離欣賞銅管演奏，能豐富嘉義囝仔藝文氣息，翁章梁也在現場感謝議員、鄉鎮公所及教育處與校方的努力，大家齊心合作，才能將音樂帶進校園中，開啟孩子學習音樂的道路。

嘉義銅管五重奏樂團到校巡迴展演，以經典為主題帶來10首不同風格的演奏曲目，有令人聽了精神抖擻的古典樂曲Rondeau，孩子耳熟能詳的卡通歌曲多拉A夢，電影配樂神鬼奇航的配樂等，展現銅管五重奏多元演奏風格，樂團還特別設計的音樂會入場券，讓學生體驗欣賞音樂會的氛圍。

(中時 )