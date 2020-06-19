台船國際造船公司基隆廠企業工會19日由工會理事長藍許清及全體理監事一同提出撤換董事長及總經理的聲明指出，台船公司近4年虧損多達120 多億，主管必須負起經營及管理不善之責，並且為讓台船公司起死回生，將由台船公司基隆廠員工在20日中午12點在廠區靜坐抗議，盼望在最危急的時候，拯救台船公司。

藍許清指出，台船公司現為股票上市民營公司，在4年前派任鄭文隆為台船公司董事長，雖然鄭文隆剛上任時，隨即規劃出美麗的未來前景，但時間過去，4年未能見到美麗成果，而是連年虧損了120多億，更差點讓台船公司走向倒閉，因此工會成員及全體理監事為拯救公司，才會緊急提出撤換聲明。

藍許清說，工會經過調查發現，董事長及總經理的領導有缺失及管理不善，不僅各項工程進度嚴重落後，還導致建造的多艘船艦遭受到高達14億元的逾期罰款，公司還更將從業員度的年考核暨獎金在未經勞資雙方事先協商的情況下，即私自修正內容，「刪除全年全勤加 2 分之條文，及刪除考績獎金以一個月計，改以公司營運狀況而定，以一個月為上限」，他認為此舉有違誠信原則，更已嚴重破壞勞、資雙方多年來所建立的和諧與互信。

藍許清表示，政府對所指派董事長有如此大的疏失未做任何處理，僅於口頭說會負起應有的責任，面對造成如此重大的虧損，仍未見鄭文隆有任何改善動作，他認為，如以此態度繼續領導台船公司，很為台船前途堪慮，他指出，現有官股仍為大股東，董事長也仍由政府派任，為能拯救台船公司，希望董事長鄭文隆及總經理曾國正，應負起虧損的責任請辭董事長。

(中時 )