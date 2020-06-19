曾以「太太血崩」為由，四處向北市店家詐騙錢財的陳姓男子，事後被判刑4個月遭到通緝，陳男16日又現身萬華區鹽酥雞店，誆稱是鴻海工程師與店家攀談，最後又藉口「小孩急病要看醫生」，向老闆借了1000元落跑，店家為此氣憤報警，全案正由警方調查中。

49歲的「血崩哥」早在2014年就開始犯案，他先假裝購物再與老闆閒聊，自稱是工程師、公司經理，東拉西扯之後，藉口家裡突然有急事，最常用的就是「太太血崩」，以此向店家借錢落跑，陸續涉及3起詐欺案件，2019年遭法院判刑4個月。

陳男事後失聯未報到，日前遭發布通緝，期間仍四處找尋目標作案，本月16日晚間8時，他身穿西裝，前往萬華1家鹽酥雞，自稱是鴻海工程師剛下班，藉機與老闆聊天後離開。

1小時後陳男再度出現，神色慌張向老問表示，小孩子突然生病，太太又出差把提款卡拿走，要求商借1300元應急，老闆因同情對方，最後借了1000元給他。

12點老闆準備收攤時，始終等不到陳現身還錢，最後只好無奈報警，獲知他就是惡名昭彰的「血崩哥」時，忍不住直呼「真可惡」，警方現已調閱監視器，循線追查陳男下落中。

(中時 )