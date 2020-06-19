基隆中正公園及文化中心人文記憶特展即日起展出至28日，市長林右昌19日出席交流茶會時指出，中正公園未來將蛻變成希望之丘，陪伴在地人。（吳康瑋攝）

基隆市中正公園及文化中心人文記憶特展「尋人啟事 Missing You」即日起至28日止，在文化中心大廳及第一陳列室展出，基隆市長林右昌19日出席記憶交流茶會，聆聽民眾分享記憶故事並指出，中正公園未來將蛻變成希望之丘，除了會喚起每一個人心中的美好回憶，更繼續陪伴基隆人走下去。

基隆市府把民眾提供的舊照片，輸出成大型掛圖，並在一樓擺設早期中正公園常出現套圈圈、打彈珠、棉花糖懷舊童玩，林右昌指出，中正公園是所有基隆人共同記憶與回憶，小時候到中正公園包括觀音像、天鵝洞等地留下照片，親戚到基隆時會帶他們到公園看基隆港、看大船放水，念小學時更是小朋友遠足必到地方，尤其天鵝洞附近有頭青牛像，他還記得老師曾說過不能爬上去坐，否則就被青牛載到天上去。

林右昌說，中正公園是一個神奇的地方，老少咸宜都找得到回憶，公園將進行整體改造，包括兒童遊戲場現正進行參與式規畫與設計，文化局舉辦這項人文記憶特展，希望把公園過去的記憶留下來，永遠的陪伴基隆市民。

文化局指出，特展分為四個展區，在文化中心一樓展出至28日，透過市民參與、在地團隊及青年藝術家視角，分別紀錄自身故事與記憶，展覽透過攝影、裝置、聲音、動畫、互動參與方式，呈現中正公園及文化中心的文化記憶與歷史地貌，邀大家回憶也重新感受生活的城市。

(中時 )