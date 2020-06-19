身為國民黨籍的前台東縣長黃健庭今天證實被總統蔡英文提名為監察院副院長，更開記者會盼得到國民黨祝福，看似大打溫情牌，不願與國民黨鬧翻。但國民黨不領情，今天發布新聞稿大酸黃健庭指，「黃前縣長應該先思考是否能夠得到民進黨的支持，而不是國民黨的祝福」，看來黃健庭與國民黨之間的裂痕一時間難以彌補。

一名藍營立委冷眼分析，黃健庭大概也算到，在國民黨不進場投票的狀況下，民進黨可能也有不少立委會對他投下反對票，變成「沈富雄第二」（當年前總統馬英九提名前民進黨立委沈富雄任監院副院長，結果國民黨自家人跑票，沈富雄中箭落馬），不如自己找個完美的台階下。

黃健庭昨晚被傳出可能被提名為監察院副院長，藍營內部一片錯愕，甚至憂心爆發黨內出走潮，國民黨為火速止血，未等總統府正式發布人事，昨晚就亮出「鍘刀」，由文傳會主委王育敏宣布，黃健庭僅「告知」黨主席江啟臣這個決定，並非「徵得同意」，已經違反黨紀，將由考紀會做出黨紀處分。

黃健庭遭逢藍綠夾擊，今天下午似乎祭出哀兵策略，溫情喊話強調，前總統馬英九也提名過不同黨籍的監委，他是為了替國家做事、促成社會和諧答應這項提名，「如果得不到國民黨的祝福，我寧願退出（指提名）」，形同將提名難題又丟回國民黨中央。

不過國民黨不領情，傍晚強硬發出新聞稿指，前台東縣長黃健庭未在事前告知徵詢黨部，個人就先接受提名，這是黃前縣長個人的決定，而非政黨合作的結果。所以國民黨沒有祝福與否的問題，會依照黨章制度處理。監察院本來應該超越黨派，黃前縣長以及其他被提名人，都應該主動退出政黨運作後再接受提名。

另外國民黨也在新聞稿狠狠酸了黃健庭指，「黃前縣長是否能夠適任監察院副院長職務，需要經過立法院多數委員同意，黃前縣長應該先思考是否能夠得到民進黨的支持，而不是國民黨的祝福」。

黃健庭過去是國民黨籍的五星級縣長，去年總統大選期間雖倒戈挺前鴻海董事長郭台銘，但因被郭台銘列為副總統人選名單，政治行情水漲船高，這次又被點名為高雄市長征戰人選，逐漸藍營對他的重視。而如今他證實接受了蔡英文提名監察院副院長，不管之後結果如何，都讓他在藍營裡的仕途之路，大大的摔了一跤。

(中時電子報)