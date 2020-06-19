楊鎮浯縣長與小朋友試體驗遊程之一的「親子DIY綁高粱掃把」。（李金生攝）

小朋友體驗彩繪多肉植物。（李金生攝）

「親子嘉年華」活動也有文創單元，激發小朋友的想像力。（李金生攝）

遊程之一的「以海為田」親子剖蚵體驗活動。（李金生攝）

「親子嘉年華」揮灑創意和想像力的活動單元。（李金生攝）

「親子嘉年華」活動之一的手作紅龜粿。（李金生攝）

「親子嘉年華」活動之一的「一日農夫體驗」。（李金生攝）

藥草泡腳輕鬆一下，讓金門旅遊更加多采多姿。（李金生攝）

「親子嘉年華」活動之一的水彈槍射擊體驗。（李金生攝）

縣長楊鎮浯強調，安心旅遊與防疫「2合1」的親子嘉年華系列活動，涵蓋金門人文與自然生態之美，每一處景點都透過互動、體驗的設計，讓遊客留下不一樣的夏季美好回憶。（李金生攝）

安心旅遊補助7／1上路，金門暑假首輪強檔「親子嘉年華」登場，除規畫系列溫馨體驗遊程外，還加碼2項好禮。7／1至8／31活動期間入境的旅客，憑證就送金酒公司自產防疫酒精，還可參加「1年台金機票（單程）飛到飽（1名）及金門高粱酒99罈（一罈市價5000元）」的大抽獎。

縣府觀光處結合親子、體驗和文創，精心規畫的遊程有夜間潮間帶導覽與生態體驗、營區水彈槍射擊體驗、親子DIY綁高粱掃把、手作紅龜粿、一日農夫體驗、一窺金門歐亞水獺保育、尋找鱟的蹤跡認識「灘地上活化石」、捏陶彩繪DIY、以海為田的蚵農體驗等，各大旅行社也同步推出優惠行程，歡迎全家來金門開心玩。

縣長楊鎮浯強調，安心旅遊與防疫「2合1」的親子嘉年華系列活動，涵蓋金門人文與自然生態之美，每一處景點都透過互動、體驗的設計，讓遊客留下不一樣的夏日美好回憶。

觀光處長丁健剛說明，活動期間入境旅客憑來金機票、身分證件及入住合法旅宿住宿證明，即可在尚義機場領取金酒自產防疫酒精1瓶，每人限領一次，限量6萬瓶，送完為止。抽獎活動則有超吸睛的「1年台金機票飛到飽（1名）及金門最著名的特產金門高粱酒99罈，每罈市價5000元。相關資訊可上〈金門觀光旅遊網）查詢或洽：082-324174。

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