台推援港專案 國台辦：暴露插手香港政治圖謀 18:572020/06/19 旺報 陳君碩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陸委會18日公布「援港專案」，陸委會將建制「台港服務交流辦公室」。大陸國台辦19日對此表示，此舉再次暴露民進黨當局插手香港的政治圖謀，台獨、港獨合流分裂國家的圖謀絕不會得逞。 大陸國台辦發言人朱鳳蓮19日表示，民進黨當局的所謂「援助行動」再次暴露其插手香港事務、破壞香港繁榮穩定的政治圖謀，為黑暴和亂港分子提供庇護並引入島內，只會繼續禍害台灣民眾。 朱鳳蓮說，台獨港獨合流破壞一國兩制和分裂國家的圖謀絕不會得逞。 (旺報 ) #香港 #政治 #國台辦 #台獨 #民進黨 也許您會感興趣 兩岸熱門新聞 殲-20滿身坑洞 有利夜間作戰 - 焦點新聞 - 旺報 中印邊界衝突：2核子大國主戰武器「狼牙棒」曝光 - 兩岸 身體最誠實？印度網售大陸新手機 幾分鐘沒貨 - 兩岸 中印邊境衝突是否升級？ 大陸外交部這樣說 - 兩岸 美國會追加預算提升台灣應對陸軍事威脅能力 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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