陸委會18日公布「援港專案」，陸委會將建制「台港服務交流辦公室」。大陸國台辦19日對此表示，此舉再次暴露民進黨當局插手香港的政治圖謀，台獨、港獨合流分裂國家的圖謀絕不會得逞。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮19日表示，民進黨當局的所謂「援助行動」再次暴露其插手香港事務、破壞香港繁榮穩定的政治圖謀，為黑暴和亂港分子提供庇護並引入島內，只會繼續禍害台灣民眾。

朱鳳蓮說，台獨港獨合流破壞一國兩制和分裂國家的圖謀絕不會得逞。

(旺報 )