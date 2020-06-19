彰銀改選落幕，財政部意外失掉1席，外界解讀台新配票成功。當然，台新金全面搶攻獨董的策略沒錯，但意外多出的那1席，恐怕是外資對公股的不認同票，凸顯近6年對彰銀經營績效的不滿，無疑是狠狠地甩了「公股國家隊」一記耳光。

彰銀改選前夕，財政部傾全力動員「公股國家隊」大買彰銀，希望在改選時開出亮眼的成績，不過外資這塊買不動，於是罕見釋出說帖，大書特書彰銀經營得有多好，尤其強調「比台新時期還要好」，藉此拉攏外資支持。

類似的說帖，對在股海打滾多年的外資，怎麼會看不懂，但也破綻擺出，因為公股刻意將台新金入主彰銀當年，一口氣就打掉596億元壞帳的「前朝餘毒」，硬生生栽贓在台新金頭上，藉此營造出「公股經營得比台新好」的結論，其實並不道德。

試想，如果彰銀連過去的「黑歷史」都不願承認、不能面對，然後把外資當白癡，以為這樣的說帖就能讓外資相信，全公股掌握的彰銀，會有多麼讓人擔憂？甚至是這種抹黑對手的作法，套用在彰銀的公司治理上，已經跟詐騙集團沒兩樣。

講直接一點，同樣是三商銀背景，如果彰銀連師出同門的一銀、華南銀都比不上，要拗說經營得比台新金好，其實沒人會相信，這時候「藏拙」是最佳作法，絕對不是把黑的說成白的，不要說外資難以接受，持有彰銀的股民也不會同意。

對公股來說，大可搬彰銀是「國家資產」這樣的論點，這點沒人反對，但要加油添醋成經營得有多好，只會讓外界拿放大鏡檢視，驚覺不是這麼一回事。反過來，可能會願意給予非公股派更多的同情、更大的制衡力量，免得公股能隻手遮天。

彰銀改選已經落幕，公股仍握有經營權，當然是期待公股好好經營，3年後可以不要再靠取巧，得出「經營得比台新金好」的結論，才會讓人認同。至於騙外資不懂的這種手段，要不精益求精，別搞得這麼粗糙，不然就別做了，因為只有反效果。

(中時 )