因新冠肺炎疫情影響，今年南榮國中與姊妹校日本櫻花高校的教育交流停辦，不少學生直呼可惜，但友誼零距離，校方準備5000份防疫物資及學生親筆關心信，將寄送到日本傳祝福。（謝佳潾攝）

因新冠肺炎疫情影響，今年南榮國中與姊妹校日本櫻花高校的教育交流停辦，不少學生直呼可惜，但友誼零距離，校方準備5000份防疫物資及學生親筆關心信，將寄送到日本傳祝福。（謝佳潾攝）

南榮國中連20年不間斷與姊妹校日本櫻花高校進行教育交流，雙方學生年年相約4月南榮見，僅17年前因SARS停辦1次，不料今年因新冠肺炎疫情再度停辦，不少學生直呼可惜，但友誼零距離，校方準備5000份防疫物資及學生親筆關心信，將寄送到日本傳祝福。

南榮國中注重國際教育，2001年起即與日本櫻花高校（昔稱日本東京國際學園）進行教育交流，當年學園的高等部校長與行政同仁先到南榮參訪，之後年年帶百餘名應屆高中畢業生來台與學生交流，這項指標性的優良傳統延續至今20年，但途中因疫情影響中斷2次。

南榮國中指出，首次停辦是因2003年台灣爆發SARS疫情，不過絲毫不影響雙方的教育交流，不僅隔年立即復辦，還在4年後締結為姊妹校，互動愈趨頻繁，只是沒想到，今年會因全球爆發新冠肺炎疫情而再度停辦，主要負責接待的國一、國二生都稱好可惜。

不過，校方也藉機機會教育，師長告訴學生「友誼零距離，關心更是無國界」，今年雖無法當面接待姊妹校，但仍是可以付諸行動關心對方，例如1張飄洋過海的卡片就足以溫暖人心。為此，學生們合寫卡片，校方則準備5000份包含口罩的防疫物資，一同寄到日本送祝福。

「真的很可惜，但大家平安健康最重要。」林姓國一生指出，接待姊妹校是他入學後最期待的事情之一，沒想到第一次就沒了，不過寫卡片送物資也算是有參與到，期待明年大家能平安相見。

(中時 )