新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心今宣布放寬醫療院所及人員管制措施，每日開放訪客可探視時段增至2個時段，不限病房、科別，即起上路。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長石崇良表示，訪客及人員進入醫療院所須全程配戴口罩，醫院每日開放固定2個時段提供探視，每名住院病人每次以至多2名訪客為原則，醫院得視情形調整，住院病人的陪病者（含照服員）則以1人為原則。所有訪客及陪病者採實聯制登記，並詢問旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC）。

另一方面，醫院的照顧服務員應登錄於衛生福利部長照機構暨長照人員相關管理資訊系統。所有工作人員(含外包人員)應穿戴適當個人防護裝備。

指揮中心表示，醫療機構是包含多樣性微生物菌叢的複雜環境，若發生感染個案，造成傳播的風險較高，且醫療機構的病人身體虛弱，一旦染疫也容易發展成為重症患者，因此仍提醒民眾避免不必要的探視。而醫療機構相關管理規定，將視疫情發展滾動式修正。

(中時 )