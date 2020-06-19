力挺「振興三倍券」政策，中信銀祭壓軸好康！中信銀指出，2020年7月1日起於中信銀官網開放中信卡登錄綁定「振興三倍券」，並加碼推出「政府送2,000元?中信送2,000台Switch」活動，另外，於特定通路刷中信卡最高回饋達20％，新戶最高回饋達1,100元。

中信銀指出，自2020年7月1日至8月31日止，刷中信卡筆筆三倍抽，每一筆消費都有三次抽獎機會，週週抽Nintendo Switch遊戲機，共抽出1,000臺；活動期間成功以中信卡綁定「振興三倍券」且指定消費累積滿28萬元（含），則可獲得Nintendo?Switch遊戲機乙臺，價值新臺幣9,780元，限量1,000臺，總計將送出2,000臺Nintendo?Switch遊戲機。

此外，民眾領取政府補助的2,000元，刷中信卡亦可提升消費回饋價值，如LINE Pay卡最高享LINE POINTS 15％回饋，以中油Pay加油最高回饋8.8％，於大江購物中心持中信卡單筆消費滿新臺幣4,500元送900元商品禮券、回饋最高20％（限量200份）。

另一方面，今年7月1日至9月30日止，新戶申請中國信託中油聯名卡，首刷最高可享600元加油金回饋，新申辦中國信託My Way臺幣數位帳戶並完成指定任務，另可再享500元現金回饋，合計回饋最高1,100元。

中信銀指出，中信銀ATM亦將提供「振興三倍券」現金提領服務，民眾於今年7月1日於指定網頁完成登錄並選擇以ATM領取回饋金，登錄後自今年7月15日起之消費累積滿新臺幣3,000元並收到業者通知後，持本人任一銀行金融卡至中信銀行全臺分行及7-ELEVEN內之ATM（含臺灣、澎湖及外島馬祖地區）可領回新臺幣2,000元，全臺共計逾6,100臺中信銀行ATM最快可於今年7月22日起提供「振興三倍券」現金提領服務。

客戶將「振興三倍券」綁定中信卡後，於今年7月15日至12月31日止於實體商店或非排除通路消費滿3,000元，可獲得政府提供的2,000元退款，同時享有中信銀行提供的多元消費優惠

(工商 )