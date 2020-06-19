考量國內COVID-19（新冠肺炎）疫情已趨穩定，中央流行疫情指揮中心今（19）日宣布，放寬醫療院所及人員管制措施，每日開放訪客可探視時段增至2個時段，不限病房科別。

指揮中心說，訪客及人員進入醫療院所須全程配戴口罩。訪客探視（病）每日開放固定2個時段，且每名住院病人每次以至多2名訪客為原則，醫院得視情形調整。

另外，住院病人之陪病者（含照顧服務員）以1名為原則。住院病房訪客及陪病者採實聯制登記，並詢問旅遊史（Travel history）、職業別（Occupation）、接觸史（Contact history）及是否群聚（Cluster）。

指揮中心也說，醫院照顧服務員應登錄於「衛福部長照機構暨長照人員相關管理資訊系統」。醫療機構工作人員（含外包人員）也應穿戴適當個人防護裝備。

指揮中心表示，由於醫療機構是包含多樣性微生物菌叢的複雜環境，如果發生感染個案，造成傳播的風險較高，且醫療機構病人具有急性或慢性病、年長等因素，若感染新冠肺炎容易發展成為重症患者，因此指揮中心仍籲請民眾，避免不必要的探視，以降低感染風險；另醫療機構相關管理規定，將視疫情發展滾動式修正。

(工商 )