大陸湖北有位流浪漢，穿著灰色汗衫、頭髮灰白且身形消瘦，會說中文、粵語還有英語，但對於自己的一切全都不記得，只知道「開瑪莎拉蒂、住豪宅」，警方公布尋人公告後，想不到這位流浪漢的真實身分相當不簡單。

湖北荊州市社會救助中心，上個月接收到一位流浪漢，沒有攜帶任何個人東西，會說一口流利的英文，但男子有失憶狀況，不曉得自己的年齡、姓名等基本資料；男子目測約5、60歲，雖然外表凌亂未打理，不過身上相當乾淨。

救助中心替男子安排醫療檢查，不僅身體非常健康、精神狀態也沒有問題，就是不清楚自己是誰，因此救助中心發布尋人公告，之後接到不少電話，表示男子應該來自廣東或香港，但這些推測無法確定真實性。

直到一個月後，2位自稱是男子的朋友，表示失憶流浪漢是馬來西亞籍華人，開了一間公司，前妻與孩子住在美國，母親、弟弟則居住在馬來西亞，果然像他自己所說「開瑪莎拉蒂、住豪宅」，隨後也取得家人聯絡方式，聯繫他們處理後續。

(中時電子報)