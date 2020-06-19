(19:52更新)日職今日正式開幕，效力火腿隊的王柏融是今日唯一先發的台將，擔任第五棒、指定打擊，不過對手西武獅派出的洋投尼爾展現漂亮壓制能力，主投6局僅被火腿打者敲1安、無失分，王柏融4打席僅靠1次觸身球上壘，安打尚未開張，中場火腿以0比3敗給西武隊。

火腿隊今日對上西武獅，派出王牌投手有原航平掛帥，將要對上西武洋投尼爾，他去年17場先發拿下12勝1敗，甚至一度達成11連勝，打破隊史紀錄，是西武獅拿下洋聯冠軍的功臣，更是開幕戰唯一扛下先發的洋投。

前3局雙方都沒有攻勢，有原航平第4局出現危機，西武獅靠2支安打及保送，無人出局時攻佔滿壘，隨後山川穂高安打攻下首分，外崎修汰觸身球輕鬆擠回第2分，栗山巧敲出滾地球，西武獅順利攻下第3分，取得領先。

火腿隊則在洋投尼爾壓制下苦無表現，前6局僅有第四棒的中田翔在2局敲出安打，不過隨後王柏融遭到三振，攻勢沒有串聯。第4局王柏融第2打席遭到觸身球，是本季首度上壘，7局西武獅換投平井克典，王柏融擔任首名打者，敲出二壘方向滾地球出局。

9局上半火腿最後進攻機會，王柏融敲出一壘方向滾地球出局，最後以0比3輸球，火腿整場受到西武投手壓制，僅敲出2支安打，分別由中田翔及石井一成擊出，王柏融本季首安尚未出爐。

(中時 )