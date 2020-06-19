台南市山上區公所串聯178公路上店家，推出美食地圖。（劉秀芬攝）

台南市山上區公所串聯178公路上店家，推出美食地圖。（劉秀芬攝）

除了178公路上店家，玉峯社區也推出木瓜在地風味餐，有興趣遊客可以預訂。（劉秀芬攝）

台南山上花園水道博物館自去年10月10日開園，遊客已突破54萬人次，為滿足遊客食的需求，山上區公所與台南應用科技大學合作，踏查區內美食，串聯178市道上店家推出「山上區178美食街導覽地圖」，包括許多在地知名老店，希望遊客逛完水道博物館，可以留下來嘗嘗在地美食。

台南市長黃偉哲19日到山上區菜市場前品嘗在地店家推出的美食，他說台南東山有175咖啡公路，現在山上有178美食公路，「山博行假日公車」半小時一班，在山上區公所前有停一站，希望遊客可以下車吃美食，吃飽再繼續玩下一站。

山上區長余基吉表示，山上區只有一個不大的菜市場，美食、小吃店家散布在區內主要道路市道178線上，為了推廣在地美食給遊客，台南應用科技大學學生很用心的拜訪店家，畫出極具店家特色的美食地圖，都是在地人從小吃到大的美食。

美食地圖中包括有阿燕姨枝仔冰，以八寶丸、油飯等辦桌菜聞名的國正食堂，古積食品筍乾封肉，還有土魠魚羹、滷肉飯、虱目魚湯等。黃偉哲也特別推薦了他愛吃的肉燥飯、爌肉飯、魚鬆肉燥飯，他說，遊客到水道博物館遊玩時，千萬不要錯過山上區178公路美食。

「山上區178美食街導覽地圖」可以至山上區公所官網下載圖檔，或是到山上區公所、圖書館、美食店家免費索取。

(中時 )